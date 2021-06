Ploaghe. Assalto all’ufficio postale: i malviventi erano almeno tre

Nelle campagne di Codrongianos è stato recuperato l'autocarro a bordo del quale i malviventi sono scappati

Di: Redazione Sardegna Live

È successo nella notte intorno alle 2:30. Ignoti, utilizzando una macchina terna asportata alcuni giorni fa a Osilo, hanno divelto la cassaforte dell’ufficio postale di via Roma a Ploaghe, caricandola poi su un autocarro.

I componenti del commando sarebbero almeno tre. Hanno divelto il muro in facciata e portato via la cassaforte installata all'interno della filiale, mettendo a segno un colpo da 25mila euro che non sarà difficile reimmettere in circolazione: trattandosi di una cassaforte interna e non di un bancomat, non c'era alcun sistema di macchiatura a inchiostro delle banconote.

I carabinieri del comando provinciale di Sassari confidano di poter acquisire qualche elemento utile grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell'ufficio e di alcune attività circostanti.

Intanto. nelle campagne di Codrongianos è stato recuperato l'autocarro a bordo del quale i malviventi sono scappati dopo aver caricato la cassaforte. Il mezzo era stato rubato nei giorni scorsi, così come la terna da scavo usata per creare una grossa breccia nel muro perimetrale della filiale, che era stata trafugata a Osilo.

Il colpo è stato sicuramente messo a segno da qualcuno che sapeva molto bene come raggiungere indisturbato l'ufficio postale e conosceva il punto ideale per sfondare il muro ed entrare in azione. Per questo motivo saranno analizzate anche le immagini registrate nella filiale nei giorni scorsi, per verificare se per caso qualcuno, fingendosi un utente, avesse effettuato un sopralluogo prima di passare alla parte operativa, per definire i dettagli del piano.