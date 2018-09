In auto senza patente e con un machete a casa: pregiudicato nei guai

L’equipaggio della Radiomobile l’ha notato a Is Mrrionis, fermato e identificato un 36enne

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della stazione di Cagliari Sant’Avendrace, nel corso di un apposito servizio di pattuglia volto al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti e dei reati predatori, nel corso della serata di ieri hanno denunciato per i reati di ricettazione, porto di armi e oggetti atti ad offendere e guida con patente mai conseguita, un pregiudicato cagliaritano, classe 1982, di Capoterra che risultava già sottoposto al provvedimento della “messa in prova” emesso dal Tribunale di Cagliari.

Il soggetto infatti, intorno alle 21 di ieri sera si trovava alla guida della propria autovettura in via Is Mirrionis, ma notato dai militari della stazione con fare assolutamente sospetto, veniva sottoposto a controllo e appurato che era sprovvisto del titolo di guida che non risulta mai essere stato conseguito dallo stesso.

L’attività dei militari proseguiva con la perquisizione personale e veicolare, a seguito della quale venivano rinvenuti un machete della lunghezza di quasi 1 metro, un fucile per pesca subacquea, diversi capi di abbigliamento completi delle relative etichette di vendita, dei quali il soggetto non riusciva a fornire notizie circa la provenienza, nonché una bottiglietta in plastica che, artigianalmente modificata, consentiva di occultare oggetti o sostanze stupefacenti al suo interno. I militari quindi sottoponevano a sequestro quanto ritrovato.