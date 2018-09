Italia Under 21, a Cagliari gli azzurri vincono 3-1

Partita davvero brutta nella ripresa, fino al 90’ quando succede di tutto

Di: Marco Orrù

L’Italia ha iniziato subito forte il match con una punizione di Locatelli ben parata dal portiere avversario al 6’. Tre minuti dopo Selmani, estremo difensore albanese, deve uscire fuori dall’area per fermare un incursione di Cutrone. Al 12’ ancora Cutrone pericoloso, ma la girata al volo finisce a lato. Al 19’ grossa chance azzurra sempre con Cutrone che solo davanti a Selmani gli conclude addosso. Sugli sviluppi del calcio d’angolo l’attaccante del Milan conclude poi in rovesciata a lato. Al 24’ botta di Orsolini e palla alta. Il gol è nell’aria è arriva al 27’ con Dimarco che al volo col sinistro mette dentro un bel diagonale.

Attivissimo Cutrone che al 34’ prova con una bella torsione ma il suo destro è parato in due tempi dal portiere albanese. Proprio in occasione di questa giocata il rossonero si fa male ed è costretto al cambio. Dentro così il cagliaritano Cerri. Poco prima del cambio bel sinistro di Mandragora, ma palla alta. La prima parata di Audero è al 37’ su un bel tiro di Sulejmanov. Il primo tempo non regala altre emozioni.

Nella ripresa subito Albania pericolosa con una punizione di Selahi, deviata e finita sul palo, con Audero che ha un bel riflesso nel respingere. Al 10’ fuori Locatelli e De Paoli, dentro Murgia e Calabria. Gli albanesi in questa ripresa sono più intraprendenti. Altri cambi al 22’ per L’Italia con dentro il cagliaritano Romagna e il torinista Parigini per Mancini e Orsolini. Al 24’ tiro di Vrioni per l’Albania, palla deviata in corner. Sul corner pericoloso liscio di Murgia. Partita davvero brutta nella ripresa, fino al 90’ quando succede di tutto: Vrioni trova incredibilmente il gol del pareggio con un bel sinistro a giro per l’Albania e subito dopo Murgia, con un tocco da terra, riporta in vantaggio in maniera definitiva gli azzurri. Un minuto dopo tris di Parigini.