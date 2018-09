Sarà recuperata la Chiesa di Santa Barbara

La Regione ha concesso un finanziamento di 114mila 750 euro

Di: Antonio Caria

Ottima notizia per il comune di Bonnanaro e la sua Amministrazione guidata dal sindaco Antonio Marras. La Regione Sardegna ha finanziato con la cifra di 114mila 750 euro gli interventi per il consolidamento statico e la messa in sicurezza della Chiesa di Santa Barbara.

A breve, quindi, la comunità potrà riabbracciare uno dei suoi monumenti, ormai da troppo tempo inagibile a causa di alcuni cedimenti strutturali. La quota di cofinanziamento è di 12mila 750 euro per un totale complessivo di 127mila 500 euro.

La festa in onore della Santa patrona dei minatori è molto sentita dai cittadini, in modo particolare dai giovani che, ogni anno, si occupano della festa. Festeggiamenti che, ormai da qualche anno, sono stati spostati da agosto alla fine di luglio e che iniziano, come da consuetudine, con la processione delle macchine.

L’edificio religioso, di modeste dimensioni, dista a pochi metri di distanza dalla Chiesa di Santa Maria Iscalas, restaurata tra la fine degli anni novanta e gli inizi del duemila.