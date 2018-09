Sorpreso a coltivare marijuana: arrestato 39enne

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo giorni di osservazione, infiltrati tra la fitta vegetazione, i Carabinieri di Siniscola hanno arrestato un 39enne sorpreso, come riferito dai militari, mentre coltivava una piantagione di marijuana.

In particolare, nel pomeriggio di domenica, 9 settembre, l’uomo, hanno spiegato gli investigatori, si è recato in un terreno comunale in località “Sas Linnas Siccas” di Orosei, dove aveva seminato della canapa illegale e creato un elaborato sistema d’irrigazione per far crescere delle piante.

Quel giorno però ad attenderlo c’erano anche, nascosti tra i rovi, i Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, chiamati in supporto dai militari della Compagnia di Siniscola che avevano scovato la coltivazione.

Il 39enne, dunque, sarebbe stato sorpreso mentre si prendeva cura di quelle piante: i militari gli sono corsi incontro e lo hanno bloccato.

La piantagione, composta da 94 piante di marijuana di un’altezza compresa tra gli 80 e i 200 centimetri con un peso complessivo di circa 60 chilogrammi, avrebbe fruttato diverse migliaia di euro con la vendita nel mercato illegale.

Le piante sono state sradicate e distrutte grazie anche alla collaborazione dei militari della Squadriglia di Monte Pizzinnu e Iloghe.

Per l’uomo sono scattate le manette e dovrà adesso rispondere all’Autorità Giudiziaria del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti.