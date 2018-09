Giovane migrante 22enne pestato a sangue: il branco ha agito senza motivo

Un episodio assurdo, lo studente aggredito fortunatamente non è in gravi condizioni: avviate le indagini per risalire ai colpevoli

Di: Alessandro Congia

Prima una gomitata, poi, alla richiesta di spiegazioni per il gesto subito, giù con una raffica di pugni sul viso e calci da parte del branco (almeno 5 sarebbero gli aggressori).

L’epilogo è triste, un studente 22enne, originario della Guinea, è stato ricoverato in ospedale dove i medici gli hanno riscontrato una frattura scomposta del setto nasale.

E’ accaduto ieri sera, a Sassari, all'incrocio fra Corso Cossiga e viale Berlinguer, nei pressi delle Magistrali, dove un giovane di colore è stato selvaggiamente aggredito dal gruppetto di balordi: solo grazie alle richieste di aiuto di alcune ragazze che hanno assistito a queste scene assurde, i cinque giovani si sono allontanati frettolosamente lasciando in una pozza di sangue il 22enne, soccorso poi da un’ambulanza del 118. La Questura ha avviato le indagini per dare un'identità agli aggressori.