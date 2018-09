Fiamme nella notte a Settimo, distrutti due camion

Un pericoloso incendio ha coinvolto due automezzi pesanti

Di: Alessandro Congia

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale dì Cagliari alle 23 circa, nel comune di Settimo San Pietro a causa di un incendio che ha coinvolto due camion in sosta carichi di materiale da cantiere, parcheggiati in un area tra via Bia Dei Monti e via Pio La Torre.

I Vigili del Fuoco coordinati dalla sala operativa del 115 sono tempestivamente giunti sul posto con un autopompa serbatoio ed un automezzo fuoristrada con modulo antincendio, supportati da un autobotte, riuscendo a salvare dalle fiamme un gruppo elettrogeno situato tra il carico del cassone di uno dei mezzi pesanti, che purtroppo sono completamente distrutti.

La squadra, dopo aver domato le fiamme, ha provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell'area di sosta dei veicoli pesanti. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.