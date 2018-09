Incidente stradale sulla 131 dcn: 3 feriti

L'incidente all'altezza di Budoni

Di: Redazione Sardegna Live

Un incidente stradale è avvenuto questa sera lungo la SS 131 Dcn, all'altezza di Budoni. Una macchina ha perso aderenza con l'asfalto per cause ancora da chiarire, in seguito al sinistro hanno riportato ferite di varia entità tre persone.

Sul posto è intervenuta la Polizia stradale di Nuoro per effettuare i rilievi, la circolazione sulla strada è stata sospesa per alcuni minuti e successivamente riattivata.