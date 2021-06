Covid. Migliora la situazione a Orgosolo, le scuole riapriranno il 3 giugno

Il sindaco invita "tutta la cittadinanza a comportamenti responsabili e di buon senso"

Di: Redazione Sardegna Live

Situazione in miglioramento sul fronte dei contagi da Covid19 a Orgosolo, dove un paio di settimane fa erano risultate positve al virus 40 persone, tra cui ragazzi che frequentano la scuola.

Considerato il quadro epidemiologico, il sindaco Dionigi Deledda aveva preso subito provvedimenti convocando un incontro tra amministrazione comunale, associazioni di categoria il mondo della scuola e i rappresentanti del Nucleo SISP COVID di Nuoro.

In questi giorni, in accordo con l'ATS di Nuoro sono stati eseguiti numerosi tamponi che hanno coinvolto studenti, insegnanti e atleti.

Dopo aver interloquito con l’Ats e tenuto conto del miglioramento in atto, il sindaco ha fatto sapere che tutte le scuole (materna, primaria e secondaria di 1 grado) riprenderanno la didattica in presenza a far data da giovedì 3 giugno, seguirà ordinanza sindacale.

“Siamo tornati in zona bianca, ciò nonostante, si invita tutta la cittadinanza a comportamenti responsabili e di buon senso - ha sottolineato Deledda -. A nome mio personale e dell' Amministrazione Comunale auguriamo a tutti gli studenti, docenti e personale ATA un buon fine anno scolastico”.