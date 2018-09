Polizia Stradale, ecco il calendario degli autovelox attivi per settembre

Non ci sono scuse, gli automobilisti in ogni caso devono rispettare le limitazioni della velocità indicate dalla segnaletiche presente sulle strade sarde

Di: Redazione Sardegna Live

La Polizia Stradale ha comunicato l'elenco delle postazioni mobili in cui verranno svolte le attività di controllo della velocità dei veicoli a partire da oggi, lunedì 10 settembre, fino a domenica 16 settembre 2018.

- lunedì 10 settembre:

Strada Statale 131 Diramazione Centrale Nuorese (Nuoro)

Strada Statale 131 Diramazione Centrale Nuorese (Sassari)

- martedì 11 settembre:

Strada Statale 131 Diramazione Centrale Nuorese (Nuoro)

- mercoledì 12 settembre:

Strada Statale 125 Orientale Sarda (Nuoro)

Strada statale 131 Carlo Felice (Sassari)

Strada statale 131 Carlo Felice (Nuoro)

Strada Statale 131 Diramazione Centrale Nuorese (Nuoro)

- giovedì 13 settembre:

Strada Statale 131 Diramazione Centrale Nuorese (Nuoro)

Strada Statale 131 Diramazione Centrale Nuorese (Sassari)

Strada Statale 125 Orientale Sarda (Sassari)

- venerdì 14 settembre:

Strada Provinciale 73 Cascioni-Pilieddu (Sassari)

Nuova Orientale Sarda (Cagliari)

Strada Statale 131 Diramazione Centrale Nuorese (Sassari)

Strada Statale 131 Diramazione Centrale Nuorese (Nuoro)

- sabato 15 settembre:

Strada Statale 131 Carlo Felice (Cagliari)

Strada Statale 389 del Buddusò e del Correboi (Nuoro)

Strada statale 131 Carlo Felice (Sassari)

Strada statale 131 Carlo Felice (Oristano)

- domenica 16 settembre:

Strada statale 131 Carlo Felice (Cagliari)

Strada provinciale 3 La Caletta - Sinisciola (Nuoro)

Strada Statale 131 Diramazione Centrale Nuorese (Sassari)

Strada Statale 131 Diramazione Centrale Nuorese (Nuoro)