La scrittrice Grazia Deledda in 39 specchi: successo per le coreografie di Livia Lepri

Domani al Verdi arriva la compagnia israeliana di Liat Dot

Di: Antonio Caria

Ha riscosso apprezzamento lo spettacolo “Riflessi” di Grazia Deledda, ideato dalla coreografa Livia lepri e portato in scena ieri 9 dicembre al Teatro Civico di Sassari dalla compagnia “Estemporada”, per il festival “Corpi in movimento”.

Il lavoro, un autentico manifesto al desiderio di una sessualità libera, ha avuto inizio con le note di “Like a virgin” di Madonna. Ad accompagnare le movenze delle due danzatrici diversi commenti d'epoca, tra cui la voce originale del premio Nobel nuorese intervistata dall'Istituto Luce.

Complesso anche lo studio dell’illuminazione realizzato da Lorenzo Perra, che ha creato un disegno-luci capace di illuminare di riflesso le danzatrici, immerse in un’atmosfera morbida ed emozionale. Non è stato facile sistemare ben 39 specchi sul palco. Ogni angolatura ha goduto di riflessi differenti, tanto che ognuno tra i presenti ha assistito a uno spettacolo diverso.

Sullo sfondo sono stati 13 specchi che hanno avuto una valenza simbolica, legata alla religiosità della Deledda. La chiusura è stata affidata alle note di “Losing my religion” dei Rem.

Domani 11 settembre alle 21.00, il festival porterà al Teatro Verdi lo spettacolo “All’arrabbiata. A silent heart in a noisy world” della compagnia israeliana “Liat Drot & Nir Ben Gal Dance Company”.