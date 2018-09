Soggiorno in Friuli e Slovenia: aperte le iscrizioni

La scadenza è fissata per il 20 settembre

Di: Antonio Caria

L'Assessora ai Servizi sociali del Comune di Mara, Graziella Piras ha comunicato che saranno aperte sino al 20 settembre alle 13.00 le iscrizioni per il soggiorno estivo in Friuli e Slovenia che si terrà dal 26 al 30 settembre (massimo 20 persone).

L'iniziativa rientra nell'ambito delle attività di promozione sociale e di socializzazione destinate alla popolazione portate avanti dall'amministrazione guidata dal Sindaco Salvatore Ligios già dall'inizio del suo mandato.

In base alla delibera di Giunta del 5 settembre, la partecipazione «è estesa anche ad altri soggetti, quali non anziani e/o non residenti, che comunque aderiranno pagando l’ intera quota nell’eventualità di posti disponibili». La quota di compartecipazione comunale per i residenti è di 358 euro «presunti».