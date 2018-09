Agosto piovoso a Torralba: dichiarato lo stato di calamità naturale

La Giunta stanzia 20mila euro per la sistemazione urgente delle strade rurali

Di: Antonio Caria

Ancora una volta il Sindaco di Torralba, Vincenzo Dore, e la sua Amministrazione comunale hanno deciso di dichiarare lo stato di calamità naturale a causa delle eventi temporaleschi che hanno colpito il territorio comunale nello scorso mese di agosto.

La decisione è arrivata nella seduta di Giunta comunale del 6 settembre nel corso della quale è stato accertato come le abbondanti piogge abbiano causato «straripamenti di torrenti e rigagnoli, conseguenti allagamenti di terreni e, in maniera prevalente gravi danneggiamenti nelle strade rurali».

Una situazione che, come si legge nella delibera, oltre a causare un grosso disagio ai cittadini e agli imprenditori agricoli locali, ha reso inutili «i primi interventi tampone attuati da questo Comune in occasione dei precedenti eventi calamitosi dell’anno in corso, che hanno causato eventi franosi su strade rurali, danneggiato ulteriormente la pavimentazione delle strade urbane e hanno compromesso la viabilità rurale fino all’impraticabilità».

In attesa dell’intervento della Regione, la Giunta Dore ha deciso di attivarsi subito stanziando la somma di 20mila euro per gli interventi urgenti di sistemazione della strade rurali.