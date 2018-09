Vecchio Borgo Sant’Elia, Sorgia: “Il nuovo campo da calcio? Una chimera”

La denuncia in consiglio comunale sul ritardo delle opere di realizzazione del nuovo impianto sportivo del quartiere

Di: Alessandro Congia

Che fine ha fatto il progetto per la realizzazione del nuovo impianto di calcio del vecchio borgo, dove, con tanto di rappresentazione video, venivano rappresentate le modifiche da apportare al campo che tuttora versa in condizioni disastrose?

Lo chiede Alessandro Sorgia, consigliere comunale del Gruppo Misto, che a tal proposito ha presentato un’interrogazione scritta rivolta al sindaco Zedda per ribadire il ritardo dei lavori: “Nella primavera del 2017 – scrive Sorgia - si era preso il preciso impegno che i lavori di riqualificazione sarebbero iniziati qualche mese dopo e più precisamente tra i mesi di luglio e agosto 2017, è trascorso oltre un anno da quella promessa e dei lavori non si è vista neanche l’ombra, alla società sportiva del Vecchio Borgo è stato comunicato dagli uffici comunali che i lavori sarebbero stati già appaltati, in data 26 luglio 2018 si è presentata presso l’impianto sportivo una ditta per effettuare alcune pulizie, contemporaneamente è stata parcheggiata in prossimità degli spogliatoi un’autovettura, come se si volesse simulare la presenza di un custode, ma dopo 3 - 4 giorni vi è il deserto assoluto, senza la minima presenza di alcuno”.

I DISAGI. “Gli allenamenti della squadra di Promozione del quartiere – prosegue Sorgia - sono già iniziati da circa un mese ed il relativo campionato e le gare ufficiali di Coppa Italia sono imminenti, l’unico impianto alternativo del quartiere ubicato in via Schiavazzi è occupato dal lunedì al venerdì e tale situazione ne impedisce di fatto anche il minimo utilizzo, le squadre della società Vecchio Borgo Sant’Elia e della società F.C. Lazzaretto formate principalmente da atleti provenienti dal quartiere di Sant’Elia, sono costrette ad emigrare in altri campi di fortuna, una situazione – prosegue il consigliere comunale – che comporta esosi costi per fitti e spese aggiuntive che alla lunga diventerebbero insostenibili, con seri rischi di non poter procedere l’attività nell’immediato futuro. A questo proposito – conclude il firmatario del documento – chiedo formalmente al sindaco di Cagliari di intervenire con decisione per eliminare le criticità evidenziate, con l’auspicio che nell’immediato si possano trovare le adeguate soluzioni con il reperimento di idonea altra struttura cittadina a costi ragionevoli, nelle more della realizzazione del nuovo impianto, e accelerare ed iniziare finalmente i lavori di riqualificazione e di consegnare in tempi rapidi l’impianto promesso oltre un anno fa e tanto atteso da un intero quartiere”.