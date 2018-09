Vetro blindato crepato della Volante, Agati: “A rischio la sicurezza degli agenti”

Il Sap ha informato anche il Questore Pierluigi D’Angelo e tramite il Segretario Generale Sap Stefano Paoloni, l'episodio è stato descritto anche al Capo della Polizia Franco Gabrielli

Di: Alessandro Congia

“Qualche giorno fa i colleghi hanno trovato il vetro blindato della Volante crepato, probabilmente a causa dell’esposizione della stessa ai raggi solari".

É quanto accaduto al Commissariato di Quartu Sant’Elena, dove il vetro blindato di una Seat Leon si é letteralmente aperto in due: ”Siamo molto preoccupati per quanto accaduto – sottolinea Luca Agati, segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia - abbiamo immediatamente interessato il Questore Pierluigi D’Angelo e tramite il Segretario Generale Sap Stefano Paoloni, abbiamo scritto al Capo della Polizia Franco Gabrielli affinché si proceda ad una urgente verifica di tutte le Volanti sul territorio nazionale al fine di verificarne l’adeguatezza. La sicurezza degli operatori é già messa in serio pericolo da quanto accade ogni giorno sulle nostre strade – aggiunge Agati - i poliziotti devono avere tutte le garanzie possibili per lavorare in tutela. In un periodo di acceso allarme terrorismo se non ci possiamo sentire nemmeno sicuri all’interno di una volante, teoricamente blindata, possiamo davvero chiudere. In aggiunta – conclude Luca Agati - ancora oggi i colleghi della Polizia Stradale e dei Reparti Prevenzione Crimine, pur svolgendo servizi di vigilanza stradale e controllo del territorio, al pari delle Volanti, non godono di mezzi idonei ed i poliziotti sono costretti al servizio su autovetture senza alcuna blindatura. Percorreremo ogni strada per fare chiarezza su quanto accaduto”.