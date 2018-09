Due nuove sale per la Biblioteca comunale “Grazia Deledda”

A disposizione dell'utenza anche i libri degli scrittori invitati al festival "StoricaMente"

Di: Antonio Caria

È stata ampliata la Biblioteca comunale “Grazia Deledda” di Mara. Da pochi giorni, infatti, sono state messe a disposizione dell'utenza due nuove sale che vanno ad aggiungersi ai Servizi già offerti: una dedicata allo studio e l'altra dedicata ai laboratori.

La struttura, gestita dalla Cooperativa Loguidea, è un'importante strumento non solo per i ragazzi locali, che frequentano regolarmente la struttura per attività di studio e di ricerca, ma anche per gli adulti che si addentrano nell'ampio patrimonio librario.

Come hanno rimarcato le operatrici, si punterà molto sulla sala laboratori grazie all'organizzazione di attività sulla stessa linea della Biblioteca Comunale “Salvatore Sale” di Padria.

Ben integrata nella comunità marese, la Loguidea è stata anche coinvolta dall'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Salvatore Ligios nella proiezione di alcuni film di animazione in piazza.

Nelle prossime settimane, sempre secondo le operatrici, saranno messe in piedi alcune attività che animeranno la Biblioteca. Tra i libri presenti, anche quelli che saranno presentati nel corso della quinta edizione di”StoricaMente-Festival del Romanzo Storico”.