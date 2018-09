Vasco Rossi ai fans: "Ritorno in Sardegna"

Il rocker emiliano nell'Isola a giugno 2019

Di: Redazione Sardegna Live

Vasco Rossi ritorna in Sardegna. La promessa è arrivata a sorpresa sui social: "A metà novembre un nuovo brano e a giugno 2019 Vascononstop Live prosegue con quattro date a San Siro, come minimo, e finalmente farà tappa in Sardegna".

Il rocker di Zocca farà ritorno nell'Isola dopo 9 anni, l'ultimo concerto sardo si era tenuto nel settembre 2010 alla Fiera di Cagliari.

I fans del cantante sono già in fermento per l'attesa notizia e pronti ad accaparrarsi i biglietti per l'evento.