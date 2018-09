Cacciatore colpito da una fucilata durante una battuta: trasportato d'urgenza in ospedale

Il ferito è un 39enne di Ottana

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri della Compagnia di Nuoro sono intervenuti questa mattina nelle campagne di Olzai, in località Badu Ozzana, dove un 39enne di Ottana è stato vittima di un incidente di caccia.

L'uomo sarebbe stato colpito all'addome da una fucilata esplosa da un compagno. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito d'urgenza all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico nel corso del quale i medici hanno estratto i pallettoni.

Il 39enne non è in pericolo di vita. I militari hanno interrogato i compagni di caccia per ricostruire la dinamica dell'incidente e il feritore, un 64enne di Olzai, al quale è stata sequestrata l'arma.