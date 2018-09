Incendio nella camera da letto di una villa, panico a Flumini

I Vigili del Fuoco sono intervenuti evitando il peggio

Di: Redazione Sardegna Live

Fiamme in una villetta a Flumini, in via delle Azalee, a Quartu, dove i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti per un incendio all’interno di un’abitazione.

Le fiamme, divampate dalla camera da letto a causa di un probabile problema elettrico, sono state estinte con prontezza evitando il propagarsi delle fiamme nel resto dell’abitazione. Sul posto in supporto alla squadra anche un’autobotte.