“L'albero alfabeto”: domani un laboratorio di lettura creativa

L'iniziativa è promossa dalla Cooperativa Loguidea

Di: Antonio Caria

Non conoscono sosta le iniziative dedicate ai bambini promosse dalla Biblioteca Comunale “Salvatore Sale” di Padria gestita dalla Cooperativa Loguidea.

Le attivissime operatrici hanno infatti promosso per la domani 6 settembre dalle 17.30, un laboratorio di lettura creativa dal titolo “L'albero alfabeto”, destinata ai minori fino ai 7 anni. Maggiori informazioni presso i locali della biblioteca siti in via Nazionale 13 o al numero di telefono 0798080004.