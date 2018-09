Funerali Todini. Gianfranco Ganau: «Un atto gravissimo che non può lasciarci indifferenti»

Il Presidente del Consiglio regionale è intervenuto sulla vicenda del saluto romano alle esequie del docente universitario

Di: Antonio Caria

«Quanto è accaduto a Sassari è inaccettabile e non possiamo rimanere indifferenti, né come rappresentanti delle istituzioni, né come semplici cittadini». Sono queste le parole pronunciate dal Presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau, su quanto è accaduto a Sassari sabato scorso al termine dei funerali del professor Giampiero Todini, celebrati nella chiesa di San Giuseppe.

«Un atto gravissimo, evidente apologia del fascismo, che non può essere tollerato. Sono indignato e preoccupato – ha aggiunto il presidente – e spero un pronto intervento da parte delle autorità competenti in grado di identificare i responsabili. Il fascismo è stato un periodo tristissimo della nostra storia dove le libertà più elementari erano vietate. È stato sconfitto definitivamente dalla lotta della Resistenza che ha consegnato l'Italia ai valori democratici di cui andiamo fieri e di cui non possiamo che esserne orgogliosi. Purtroppo – ha concluso – il clima che stiamo vivendo di grave intolleranza facilita questi rigurgiti. Un atto del genere non può passare sotto silenzio, è un reato contro la nostra Costituzione e non può che essere ignorato».