Villacidro. Ubriaco picchia il padre: arrestato 25enne

Ha percosso il genitore di 61 anni procurandogli feriti guaribili in 5 giorni

Di: Redazione Sardegna Live - Foto d'archivio

È accaduto nella notte dopo una violenta lite. Secondo quanto si apprende, il figlio, in preda ai fumi dell'alcol, ha picchiato il padre, procurandogli feriti guaribili in 5 giorni. In manette è finito un 25enne di Villacidro arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Il giovane in passato era stato denunciato per lo stesso reato, da qui l'arresto. Oggi sarà processato per direttissima. Il giudice potrebbe far scattare nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento dall'abitazione familiare.