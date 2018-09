Tragedia sfiorata a Orosei: turista rischia di annegare in piscina

E' successo a Orosei, dove domenica mattina è morto il Richard di 7 anni

Di: Redazione Sardegna Live

E’ stato portato fuori dall'acqua dal bagnino della struttura che gli ha praticato le prime manovre di rianimazione, ma le condizioni di un turista di 76 anni, residente a Carrosio in provincia di Alessandria, sono apparse subito gravissime. L’uomo si trovava nella piscina di un residence di Cala Ginepro quando ha rischiato di annegare per cause in corso di accertamento. L’anziano è stato trasportato con l'elicottero del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro ed è ora ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata.

Solo qualche giorno fa (domenica 2 settembre), un bambino, il piccolo Richard Mulas, di 7 anni, ha perso la vita mentre giocava nella piscina condivisa tra due residence di Orosei.

Secondo una prima ricostruzione, la retina del bocchettone di scarico, un foro di 40 centimetri, era rotta da qualche giorno, come avrebbe ammesso il gestore della struttura e riportato dall’Ansa. Il bambino forse stava giocando con una pallina, caduta poi in acqua e per la quale si è tuffato con l’obiettivo di recuperarla. E’ a quel punto che la mano del piccolo si è infilata nel bocchettone, intrappolandolo sul fondo.

Sulla tragedia stanno indagando i carabinieri della compagnia di Siniscola, coordinati dalla Procura di Nuoro.