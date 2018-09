Saluto romano al funerale del professor Todini: la condanna del Partito Democratico

Cordedda e Carbini: «un fatto grave che condanniamo con forza e nella maniera più assoluta»

Di: Antonio Caria

«Quello che è avvenuto davanti alla chiesa di San Giuseppe durante i funerali del Professor Giampiero Todini è un fatto grave che condanniamo con forza e nella maniera più assoluta. Sassari è una città profondamente antifascista e ogni manifestazione o atto che possa anche solo minimamente metterlo in discussione deve essere bloccato sul nascere».

Questo è il commento dei segretari provinciale e cittadino del PD Gianpiero Cordedda e Gianni Carbini commentano quanto accaduto ieri pomeriggio a Sassari.

«Il video che sta girando in rete – prosegue la nota – in queste ore lascia sgomenti ma crea anche preoccupazione perché è sempre più forte la sensazione che ci sia in atto un tentativo di sdoganare comportamenti e ideologie contrarie alla legge, alla nostra costituzione ma anche ai principi e ai valori di una società civile. Non c’è e non ci deve essere spazio per il fascismo e non esistono giustificazioni per chi utilizzando la commemorazione di un defunto ha voluto riproporre in un luogo pubblico gesti e frasi che al fascismo sono direttamente legate e ispirate».

«Noi rigettiamo tutto questo – si legge al termine del documento – e riteniamo che tutta la città di Sassari non possa accettare che simili comportamenti possano ripetersi in futuro. Lo dobbiamo alla memoria di chi contro il fascismo si è battuto ma lo dobbiamo anche ai nostri figli perché possano vivere anche in futuro in una società e in una comunità nella quale non esista il pericolo legato alla presenza di ideologie contrarie alla libertà e alla democrazia».