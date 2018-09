Dottorando dell’Università di Cagliari finalista al “World Water Challenge 2018” in Corea del Sud

Si tratta di un evento internazionale nel quale vengono discussi temi inerenti all’acqua come risorsa

Di: Redazione Sardegna Live

Un geologo, dottorando del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di Cagliari, Alfredo Idini, ha partecipato insieme al suo team, al “World Water Challenge 2018, in Sud Corea, posizionandosi tra i sette finalisti.

Il “World Water Challenge 2018” è un contest organizzato nell’ambito del “Korea International Water Week, ed è un evento internazionale nel quale vengono discussi temi inerenti all’acqua come risorsa: dalla sua gestione responsabile e sostenibile ai problemi di siccità, contaminazione e potabilizzazione. L’evento coinvolge oltre 16mila partecipanti tra i quali enti governativi di tutto il mondo, associazioni, ONG, industrie e mondo accademico, ed è articolato in numerosi tavoli di discussione, workshop, seminari, congressi ed esposizioni. E’ dunque un’importante e prestigiosa vetrina internazionale per l’Università di Cagliari, e costituisce l’occasione per avviare rapporti con aziende e altri gruppi di ricerca.

Nella prima fase i partecipanti sono invitati a indicare alcune problematiche: quelle di maggiore interesse vengono selezionate come “Challenges”, vengono cioè identificate come sfide da risolvere dai ricercatori che partecipano. Nella seconda fase vengono valutate le soluzioni alle sfide proposte dai partecipanti, e soltanto le migliori accedono al “Final Round”.

Tra le sei “Challenges” scelte quest’anno c’è l’eccesso di fluoro nelle acque, tematica ambientale-sanitaria che riguarda più di 300 milioni di persone in 25 Paesi: un tema su cui un team di ricercatori geologi del Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche dell’Università di Cagliari lavora da oltre due anni grazie al progetto FLOWERED, finanziato con i fondi della Comunità Europea “Horizon2020”. La soluzione proposta dal dottor Idini, volta alla potabilizzazione di acque ricche in fluoro, è risultata prima nella sua “Challenge”: si caratterizza per essere economica, efficiente e basata su tecnologie molto semplici, e pertanto applicabile anche in contesti ambientali difficili come le aree rurali della Rift Valley dell’Africa Orientale (area di studio di FLOWERED).

La finale del “World Water Challenge 2018” si terrà il 13 settembre a Daegu in Corea del Sud: in quell’occasione il dottor Idini, ufficialmente invitato a partecipare a totale carico del KIWW 2018, presenterà la soluzione proposta ad un uditorio internazionale, mentre il giorno successivo si terrà la cerimonia di premiazione.

Il team di ricercatori del Dipartimento, oltre che dal dottor Idini, è composto da Franco Frau (docente di Mineralogia e tutor del dottorando e supervisore della proposta WWCH 2018), Giorgio Ghiglieri (coordinatore del progetto FLOWERED), Elisabetta Dore (assegnista FLOWERED), Dario Fancello (assegnista del Dipartimento).