Sardegna. Ieri somministrate quasi 12mila dosi, ma mancano i vaccini Pfizer

In attesa che arrivino 60mila dosi Pfizer si va avanti con i richiami Astrazeneca e con le 9.900 fiale del Moderna e 12.250 di Johnson&Johnson, arrivate ieri.

Di: Redazione Sardegna Live

Con le 11.915 dosi somministrate ieri, la Sardegna ha effettuato 906.770 inoculazioni complessive su 1.016.700 delle dosi consegnate, l'89,2% del totale.

Ad oggi quasi il 16% della popolazione sarda risulta vaccinato con due dosi a cui si aggiunge una piccola parte di residenti che hanno ricevuto il siero monodose Janssen.

Ma resta il problema della carenza dei vaccini Pfizer, nell’Isola sono attese 60mila dosi. Nel frattempo, si va avanti con i richiami Astrazeneca e con le 9.900 fiale del Moderna e 12.250 di Johnson&Johnson, arrivate ieri.

Oggi potrebbe anche essere firmato l'accordo tra la Regione e Federfarma regionale per dare il via alle vaccinazioni nelle farmacie (circa 300 quelle già pronte alla somministrazione), mentre l'Ats attende da Roma l'ufficializzazione dell'ampliamento della campagna a tutti, senza fascia d'età. Se arriverà la direttiva dall'ufficio del Commissario straordinario per l'emergenza Covid, dal prossimo 3 giugno anche nell'isola si potranno prenotare le adesioni per i più giovani (16-39 anni) ad oggi ancora esclusi. Ma le prenotazioni - vista la carenza di Pfizer o Moderna, i due sieri raccomandati per questa fascia - non saranno immediate, ma potrebbero essere fissate per metà giugno.