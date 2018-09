Licenziamenti nelle sedi cinema The Space, i dipendenti sardi solidali con i colleghi della Penisola

Tagli nelle sedi di Livorno e Bari, c’è il timore che la riduzione di personale possa colpire anche la sede di Quartucciu

Di: Alessandro Congia

Anche i lavoratori del cinema multisala The Space di Quartucciu aderiscono oggi allo sciopero proclamato dalle sigle nazionali Slc-Cgil, Fistel Cisl e Uilcom contro gli 11 licenziamenti già comunicati nelle sedi di Livorno, Bari e Salerno dall’azienda di cui è proprietaria una società britannica, la Vue Cinemas.

Questo pomeriggio, alle 16, si sono dati appuntamento davanti all’ingresso del cinema per il presidio organizzato dalla Slc-Cgil, unica sigla presente nella sede di Quartucciu. “Siamo fortemente preoccupati per le prospettive dei lavoratori e per l’atteggiamento dell’azienda che si rifiuta persino di dialogare con i sindacati” - ha detto la segretaria Slc-Cgil Cagliari, Rossella Diana - spiegando le ragioni dello sciopero proclamato con l’obiettivo di ottenere un incontro e il ritiro dei licenziamenti.