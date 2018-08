Muore in spiaggia una turista 65enne

Inutili i soccorsi, è deceduto a causa di un arresto cardiaco

Di: Redazione Sardegna Live

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18:30, un 65enne milanese, ma residente in Australia, in vacanza in Sardegna, è deceduto a seguito di un malore mentre era in spiaggia.

Il tragico fatto è avvenuto nella spiaggia “Su Portu” di Chia, dove sono intervenuti i Carabinieri del Comando di Pula.

Inutili i soccorsi prima da parte dei bagnini e poi dai sanitari del 118 arrivati sul posto tempestivamente, he ne hanno solo potuto constatare il decesso per arresto cardiaco.