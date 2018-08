Lotta dura contro gli ‘zozzoni trasfertisti’, multe salate per i furbetti in città

Sempre più spesso gli automobilisti che arrivano a Cagliari si fermano davanti ai cassonetti ancora esistenti e buttano di tutto

Di: Alessandro Congia

Proseguono i controlli della Polizia Municipale sul corretto conferimento dei rifiuti. Sono state comminate sanzioni nella zona di viale Elmas, via del Fangario, via Dolcetta per il conferimento di rifiuti extracomunali da parte di cittadini non residente in città e per il conferimento di rifiuti non conformi al contenitore, ovvero non differenziati.

I trasgressori dovranno pagare una sanzione di 167 euro, mentre i controlli proseguiranno costantemente con l'intensificazione dei servizi nelle arterie di accesso alla città, dove il fenomeno del conferimento extracomunale è risultato maggiormente praticato.