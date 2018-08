Tentano il colpo all’MD, i ladri scappano a mani vuote

L’intervento della pattuglia dei Carabinieri della locale stazione ha fatto desistere i malviventi

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della Compagnia di Iglesias, alle ore 03:00 circa, sono intervenuti presso il supermercato “Discount MD” ubicato lungo la provinciale 126 in territorio di Gonnesa, dove ignoti malfattori avevano tentato di portare a termine un furto.

I ladri, dopo aver staccato tutte le luci del piazzale, si sono procurati l’accesso al locale infrangendo una delle vetrate (creando un foro largo 1 metro circa); il danneggiamento ha immediatamente fatto scattare l’allarme anti-intrusione.

I militari della Stazione di Gonnesa, ricevuta la richiesta d’intervento si sono immediatamente portati presso l’esercizio commerciale, costringendo così i malviventi a scappare per le campagne circostanti.

Secondo una prima stima, dai sopralluoghi effettuati con il responsabile del Discount parrebbe che i ladri non abbiano fatto in tempo ad asportare nulla, neanche tra i prodotti esposti. Nella mattinata odierna, con le migliori condizioni di visibilità, verranno approfondite le operazioni di sopralluogo per ricercare tracce utili a risalire all'identità degli autori.