Sassari aderisce alla giornata nazionale “Orgoglio periferie”

Il 10 settembre assemblea con i cittadini a Santa Maria di Pisa

Di: Antonio Caria

Il Comune di Sassari ha aderito alla giornata nazionale “Orgoglio periferie” promossa dai sindaci delle Marche e dal Comitato “La realtà si vede meglio dalle Periferie” per sabato 1 settembre.

Lo scorso 9 agosto, con un emendamento al decreto Mille Proroghe presentato in Senato, è stato sospeso il finanziamento per il bando delle periferie. L'iniziativa del primo settembre «deve segnare l’unità di intenti per ridare a settembre i fondi tolti alle Periferie dal Mille Proroghe – si legge nell'appello -. Obiettivo dell’Anci, di tanti sindaci e presidenti di Regione di estrazioni politiche diverse, di associazioni professionali e produttive, di associazioni di cittadini, di Renzo Piano. Un obiettivo che può riavviare il tema delle periferie sparito dall’agenda del Governo. Se lo scippo dei fondi non viene cancellato dalla Camera dei Deputati, abrogato quanto deciso in Senato, si rischia di rendere inutile tutto il lavoro svolto fin qui dai Comuni beneficiari del finanziamento, l’impegno per la rielezione delle commissione Periferie deve essere confermato».

«Gli appelli al buon senso e le dichiarazioni pubbliche fatte dovranno essere, anche con gesti simbolici, patrimonio comune di chi crede che “La realtà si vede meglio dalle periferie” - continua la nota -. È un atto di orgoglio che deve essere visibile e concreto».

Il prossimo 4 settembre il sindaco Nicola Sanna sarà a Roma con l'Anci alla commissione infrastrutture della Camera che discuterà del provvedimento da cambiare mentre il 10 dello stesso mese, alle 18.00, è già stata programmata un'assemblea con i cittadini presso il salone parrocchiale di Santa Maria di Pisa.