Coldiretti Sardegna: incontro a Maracalagonis

Le aziende agricole fanno la conta dei danni del maltempo

Di: Redazione Sardegna Live

A causa della troppa acqua, della forza delle precipitazioni e delle grandinate di questo agosto -il più piovoso di sempre, con 21 giorni di acqua su 23- sono state diverse le colture di stagione danneggiate, come i vigneti, frutteti e gli orti in generale.

Il più colpito in particolare il sud Sardegna, dove dalle rilevazioni di Sardegna clima, nella parte costiera gli accumuli pluviometrici risultano superiori al 1000% rispetto ai 5/8 millimetri di media.

Perdite cominciate già dalla primavera sempre a causa delle troppe precipitazioni e che si aggiungono a quelle del 2017 dovute alla siccità.

Ora le precipitazioni sembrano concedere una tregua, e si inizia però la conta dei danni che per il mondo agricolo sono ingenti, che Coldiretti ha già stimato in milioni di euro.

Per fare il punto su questa annata tra le più piovose di sempre e sui danni arrecati alle colture agricole, Coldiretti Cagliari ha convocato per domani, giovedì 30, a Maracalagonis nella sala consiliare, un incontro con tutti gli imprenditori agricoli del Basso Campidano alle ore 18,30.

All’incontro, in cui si parlerà anche della siccità dello scorso anno e dei ristori stanziati dalla Regione per quelle perdite (ancora non liquidate) saranno presenti il presidente provinciale di Coldiretti Cagliari Efisio Perra, il vice direttore Sergio Lai ed il segretario del territorio Pierluigi Ferreli.