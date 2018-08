Cane salvato dai Vigili del Fuoco: ora sta bene, accudito al canile di via Po

L’episodio di ieri non è passato inosservato ai membri del Pet Sardinia Road, che hanno accudito la povera bestiola fino all’arrivo della Polizia Municipale

Di: Redazione Sardegna Live

Il cane salvato nel canale dai Vigili del Fuoco nelle ore successive è arrivato nei pressi dell'area cani del Poetto, (zona ex Ospedale Marino) in pessime condizioni ed è stato ritrovato dalle ragazze di Pet Sardinia Road che hanno realizzato proprio lo scorso mese la Campagna Sarda contro l'abbandono degli animali.

“Le ragazze – si legge in una nota di Pet Sardinia Road - hanno tenuto in custodia il cane fino all'arrivo dei vigili che sono stati celeri e hanno fatto un buon lavoro. Tutti i bagnanti hanno dimostrato veramente tanto affetto. Anche sulla pagina Instagram di PetSardinia_road tante persone hanno manifestato interesse e solidarietà. Ora la povera bestiola si trova nel canile comunale di Via Po sotto stretta osservazione dei veterinari. Una storia davvero incredibile..sorprendente l'intelligenza del cane che per ricevere soccorso ha scelto proprio il posto ideale sicuro di ricevere le giuste attenzioni, l'area cani del Poetto dove tanti trascorrono le loro vacanze assieme al proprio amico a 4 zampe”.