“Insieme contro gli incendi” e “Romana Solidale”: entro il 28 settembre le domande per il Servizio Civile

Prevista la selezione di 8 volontari per 12 mesi

Di: Antonio Caria

Ancora una volta, il comune di Romana si è visto approvare dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto riguarda il Servizio civile.

“Insieme contro gli incendi” e “Romana Solidale”, questa è la denominazione dei due progetti presentati dall'Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Lucia Catte che daranno la possibilità a otto volontari di iniziare un percorso lavorativo della durata di 12 mesi.

Il primo progetto ha l'obiettivo di contribuire alla lotta contro gli incendi attraverso la promozione di attività di prevenzione e sensibilizzazione. Nello specifico si lavorerà per il rispetto dell'ambiente e per l'equilibrio del sistema ambientale, per dare un valido supporto agli organi istituzionali e alle associazioni di volontariato. Con il secondo si tenterà di migliorare la qualità di vita degli anziani residenti e l'integrazione intergenerazionale e interraziale.

La finalità sarà quella di aiutare le persone anziane nella vita quotidiana, favorirne l'integrazione nel contesto sociale locale, grazie anche all'organizzazione di attività ricreative di aggregazione e di svago. Un occhi di riguardo verrà dato anche ai cittadini stranieri attraverso la promozione di incontri tematici per favorire la loro integrazione.

Potranno presentare la domande i ragazzi e le ragazze di una fascia d'età compresa tra i 18 e i 28 anni che, dopo la selezione, saranno impegnati nei progetti con un compenso mensile di 433,80 euro.

Le istanze (scadenza 28 settembre) dovranno essere presentate in busta chiusa, a mano, all'ufficio protocollo del Comune, tramite raccomandata con ricevuta e ritorno o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.romana.ss.it.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, al numero di telefono 079925013 o all'indirizzo di posta elettronica servizisociali@comune.romana.ss.it, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.30.