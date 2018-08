Pili, scandalo Alitalia: “Zero posti sino al 4 settembre, alternativa 624 euro solo andata”

Pili: "Dopo la mia denuncia di due giorni fa, sul sito di Alitalia compare la possibilità di collegare Cagliari con Malpensa con scalo anche di cinque ore al modico prezzo di 624 euro solo andata"

Di: Alessandro Congia

"Le dichiarazioni dei giorni scorsi della Regione sarda sono destituite di ogni credibilità dinanzi alla vergognosa situazione dei collegamenti aerei da e per la Sardegna attraverso la rotta con Milano. Non solo Alitalia sta sequestrando i sardi ma attraverso i propri siti di prenotazione propone soluzioni di collegamento che appaiono scandalose e indegne”.

Lo ha denunciato il leader di Unidos Mauro Pili pubblicando la simulazione delle prenotazioni e i preventivi alternativi generati dal sistema Alitalia.

Pili rincara la dose: “Dopo la mia denuncia di due giorni fa, sul sito di Alitalia compare la possibilità di collegare Cagliari con Malpensa con scalo anche di cinque ore al modico prezzo di 624 euro solo andata. Si tratta di un’offesa all’intera Sardegna e al diritto sacrosanto di garantire la continuità territoriale come un servizio pubblico disciplinato da norme statali e comunitarie. Tutto ciò è di una gravità inaudita. È scandaloso che la regione sarda abbia emanato un comunicato truffa con il quale annunciava migliaia di posti aereo che invece si sono rivelati inesistenti. Aver dato in pasto all’opinione pubblica notizie false, destituite di ogni fondamento, a fronte di un vero e proprio sequestro di persona plurimo costituisce un fatto gravissimo anche sul piano della moralità politica. Non si può accettare il silenzio su quanto sta avvenendo nei collegamenti aerei da e per la Sardegna con particolare riferimento al Nord Italia. Occorre reagire senza accettare in maniera supina la tracotanza e la spregiudicatezza di chi continua a trattare la Sardegna come una colonia su cui continuare a lucrare. Ecco la simulazione delle disponibilità di voli per Milano partendo da Cagliari. Non esistendo posti su Linate Alitalia propone il volo con scalo verso Malpensa alla modica cifra di 624 euro solo andata. Una vergogna senza precedenti".