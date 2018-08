Arborea, incendiate mille balle di fieno

Vigili del Fuoco impegnati sino all'alba, danni per migliaia di euro

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri notte un incendio in una azienda zootecnica di Arborea, sulla strada 18 Ovest, ha distrutto due capannoni e ha ridotto in cenere mille rotoballe.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Oristano, che dalle 23 di ieri notte, sino all’alba di oggi, sono stati impegnati a tenere sotto controllo le fiamme e mettere poi in sicurezza quello che è rimasto della struttura.

Danni per diverse decine di migliaia di euro. Secondo i primi accertamenti dei Vigili del Fuoco ad innescare l'incendio potrebbe essere stato un fenomeno di autocombustione, come in tanti altri casi registrati proprio ad Arborea, dove ogni azienda zootecnica ha i suoi capannoni per la custodia delle rotoballe di fieno.