In autunno la riapertura la delegazione della Generalitat

Mario Bruno: «Riprendiamo un rapporto che non si è mai interrotto»

Di: Antonio Caria

Riaprirà nel prossimo autunno la sede di rappresentanza ad Alghero. La notizia è stata confermata ieri 27 agosto direttamente dai vertici del dipartimento Esteri della Generalitat (Natàlia Mas, segretaria degli affari esteri e per l’Unione Europea, Marta Garsaball, direttrice dei servizi del dipartimento di affari esteri e Luca Bellizzi, delegato della Generalitat de Catalunya in Italia) nel corso di un incontro a Palazzo civico di via Columbano.

All’incontro erano presenti il Sindaco Mario Bruno, il vicesindaco Gabriella Esposito e gli Assessori Angela Cavazzutti, Alessandro Balzani, Gavino Tanchis, Raniero Selva.

La città di Alghero si è adoperata, nel novembre 2017, con atti ufficiali, con iniziative di associazioni e di singoli cittadini, nonché con mobilitazioni, affinché la chiusura della sede venisse scongiurata.

«Con grande piacere riprendiamo un rapporto che di fatto non si è mai interrotto ma ora si ricostituisce anche materialmente con la presenza della Generalitat – ha detto Mario Bruno ai rappresentanti catalani-. Oltre ai rapporti che abbiamo intensificato in questi anni c’è il grande lavoro compiuto dalle associazioni e dal mondo imprenditoriale che pone le basi per lo sviluppo economico che deve affiancare le relazioni culturali con la Catalogna».