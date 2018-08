Bloccati con l’oro rubato ad un pensionato: nei guai due giovani rom

I militari dell’Arma li hanno fermati per un normale controllo, perquisiti è saltata fuori la refurtiva

Di: Alessandro Congia

Nei pressi della stazione ferroviaria del Comune di San Gavino Monreale, i Carabinieri della locale stazione, durante un servizio per il controllo del territorio, procedevano all'arresto in flagranza per il reato di furto, di una coppia di giovani di etnia rom, M.V. 20enne e J.A 17enne, con precedenti di polizia, residenti nel Comune di Sestu.

I due, sottoposti a controllo dai militari operanti per il loro atteggiamento sospetto, a seguito di perquisizione personale venivano trovati in possesso di monili in oro per un valore di circa 1.500 euro, sottratti poco prima in un'abitazione di un pensionato sita nella vicina via Leoncavallo.

La refurtiva veniva prontamente restituita al proprietario. La 20enne, dopo le formalità di rito, veniva tradotta presso l'abitazione di proprietà in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida prevista per domani mattina, mentre il 17enne veniva affidato al padre.