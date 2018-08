Estate Torralbese 2018: giovedì 30 agosto Sandro Giacobbe in concerto

Il concerto è organizzato dal Turalva Calcio in collaborazione con il Comune e la Pro loco

Di: Antonio Caria

C'è grande attesa a Torralba per l'arrivo di Sandro Giacobbe. Il grande cantante ligure arriva in Sardegna per “Storie di Musica...”, evento inserito all'interno dell'estate torralbese.

Una carriera che inizia negli anni settanta con canzoni di successo quali “Scusa se ti amo”, “Signora Mia”, “Il giardino proibito” e “Signora Addio”. Ha avuto modo di partecipare al festival di Sanremo, classificandosi terzo nel 1976 con “Gli occhi di tua madre”.

Il concerto, organizzato dai ragazzi del Turalva Calcio in collaborazione con il l'Assessorato alla Cultura del Comune, la Pro loco e la Scuola civica di musica “Meilogu”, si terrà giovedì 30 agosto alle 21.30, nel palco allestito in piazza Manzoni. L'ingresso è gratuito.