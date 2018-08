Anziano 72enne si perde nei boschi di Ollolai: ritrovato dai Carabinieri

Il 72enne aveva perso l’orientamento, non era più in grado di ritrovare la strada per tornare alla propria autovettura.

Di: Redazione Sardegna Live

Avventura a lieto fine per un anziano settantaduenne residente a Nuoro che, nella giornata di oggi, sfruttando il tempo favorevole ha deciso di recarsi nei boschi di Ollolai per cercare dei funghi. L’uomo ha lasciato la propria autovettura lungo la statale 128 e si è avventurato all’interno della fitta boscaglia. Intorno alle 14.10, presso la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Ottana è giunta una richiesta di soccorso da parte dell’uomo che, avendo perso l’orientamento, non era più in grado di ritrovare la strada per tornare alla propria autovettura.

Immediatamente sono scattati i soccorsi, che hanno visto impegnati da subito i militari della Stazione Carabinieri di Gavoi. Fondamentale si è rivelato il tempestivo intervento dei militari dell’Arma che hanno raggiunto l’area interessata immediatamente.

I Carabinieri hanno dapprima individuato l’autovettura dell’uomo, per poi iniziare le ricerche all’interno della fitta vegetazione e intorno alle ore 15:30 lo hanno rintracciato in località “Muroniai” in agro di Ollolai, disorientato, in buone condizioni di salute e lo hanno accompagnato presso la propria auto. L’uomo ha infine ringraziato i Carabinieri per la celerità con la quale si sono attivati per il rintraccio che ha di fatto impedito che lo stesso rimanesse per la notte all’addiaccio.