Pretendevano il pizzo dai gestori dei locali della Marina: arrestati

Un’importante operazione messa a segno dai “Falchi” della Mobile, coordinati dal dirigente Marco Basile

Di: Alessandro Congia

Due arresti, avvenuti questa mattina dalla squadra Mobile della Polizia di Stato. Il reato per i due è di estorsione: i due pregiudicati di origini sassaresi sono stati ammanettati e accompagnati a Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Questa mattina, durante una conferenza stampa in Questura, il dottor Marco Basile spiegherà nei dettagli la brillante operazione compiuta in uno dei rioni più affollati in questo periodo della città.