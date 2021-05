Auto contro trattore sulla provinciale dell'Argentiera: un ferito

Sul posto i Vigili del fuoco. Illeso il conducente del mezzo agricolo

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 19 di oggi, i Vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti sulla Strada provinciale dell'Argentiera, in località Lu Traineddu, per un incidente stradale.

Per cause ancora da accertare, infatti, un'auto è andata a scontrarsi contro un trattore. La squadra ha estratto dalle lamiere il conducente della Fiat 500 X per poi affidarlo al personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale con diverse ferite.

Illeso il conducente del mezzo agricolo. I Vigili del fuoco hanno inoltre messo in sicurezza i veicoli e bonificato l'area dell'incidente.