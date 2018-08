Servizio civile 2018: pubblicato il bando per 40 posti e 6 progetti ASSL Lanusei e Nuoro

Fino al 28 settembre 2018 è possibile presentare domanda di partecipazione

Di: Redazione Sardegna Live

È stato pubblicato sul sito istituzionale il bando 2018 per la selezione di 53.363 volontari da impiegare nei progetti di Servizio civile universale in Italia e all'estero.

Quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è stato realizzato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it, che - grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi - potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.

Sono 40 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 29 anni non compiuti che vogliono diventare volontari di servizio civile presso l’ATS Sardegna. Fino al 28 settembre 2018 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei 6 progetti ordinari che si realizzeranno, tra il 2018 e il 2019, presso le ASSL di Nuoro e Lanusei.

Nei siti www.atssardegna.it, www.aslnuoro.it e www.asllanusei.it si trovano il bando integrale della Regione Sardegna con tutte le informazioni e la modulistica necessarie per partecipare alla selezione.