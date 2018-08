Si schianta contro il guardrail e rifiuta l'alcoltest: denunciato 25enne

Il giovane è rimasto illeso, ferito il passeggero

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Stazione di Perdasdefogu hanno denunciato un giovane 25enne perché si sarebbe rifiutato di eseguire l’esame dell’alcotest.

Nello specifico, nella tarda serata di ieri, 21 agosto, il ragazzo, come riferito dai militari, alla guida del proprio veicolo in compagnia di un suo amico, sulla strada Statale 125, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato violentemente contro il guard rail.

I militari dell’Arma intervenuti giunti sul posto hanno quindi deciso si sottoporre il 25enne, fortunatamente illeso, al controllo del tasso alcolimetro, ma il giovane si sarebbe si sarebbe rifiutava.

La patente di guida è stata ritirata per essere trasmessa alla Prefettura di Nuoro e per il 25enne è scattato il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

Il passeggero ha invece riportato un trauma distorsivo della caviglia con prognosi di 3giorni.