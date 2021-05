Infermieri sardi sul piede di guerra: "Turni massacranti"

Nuova protesta Nursind a Cagliari per carenza di personale

Di: Redazione Sardegna Live

Slogan di protesta, striscioni e bandiere. Ancora infermieri provenienti da tutta l'Isola in piazza questa mattina davanti al Consiglio regionale, a Cagliari, per manifestare contro il numero degli infermieri in corsia non proporzionato a quello dei pazienti. "Turni massacranti e non retribuiti il giusto. Con un duplice esito - spiega Fausta Pileri, vice coordinatrice regionale del Nursind e rappresentante nazionale - da una parte bisogna considerare lo stress psicofisico dei lavoratori, dall'altra, in questa situazione di emergenza sanitaria, occorre valutare i rischi che corrono i pazienti".

Il problema, per il coordinatore regionale del sindacato di categoria, Fabrizio Anedda, "è la carenza di personale. Aspettiamo da due anni un concorso pubblico. La situazione era problematica prima del Covid, ora è inaccettabile. Troppe lungaggini anche per le stabilizzazioni".

Da più di un anno, ricordano i rappresentanti del NurSind, è stata richiamata l'attenzione delle istituzioni, a diversi livelli. "La gestione della gravissima pandemia che ha colpito anche la nostra regione - prosegue Anedda - ci ha fatto desistere dal portare avanti lo sciopero preannunciato, perché questa azione avrebbe danneggiato ulteriormente i pazienti e i professionisti sanitari, che si sarebbero trovati a sostenere un enorme lavoro in condizioni ancor più critiche. Questo ci è sembrato quantomeno inopportuno".

"Nonostante questo ci siamo ritrovati a essere ignorati e schivati dalle istituzioni regionali, che si rifiutano di convocare il maggior sindacato di categoria infermieristica dell'isola".

"Esiste una grande confusione riguardo alle prestazioni aggiuntive richieste alle professioni sanitarie: non si conosce esattamente la retribuzione e la diversificazione delle stesse, e non si ha certezza della copertura finanziaria preventivata dalle diverse aziende". Il futuro? "Un problema che non trova soluzione o prospettiva di miglioramento - accusa il sindacato - davanti alla carenza preesistente e visti i recenti e prossimi pensionamenti, abbiamo una formazione di neolaureati che non superano i 230 l'anno contro un'uscita notevolmente superiore".