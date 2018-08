Rapinata farmacia: malvivente in fuga con 600 euro

Rapinatore solitario in azione in via Togliatti

Di: Redazione Sardegna Live

Un rapinatore solitario è entrato in azione, nel primo pomeriggio di oggi, mettendo a segno un colpo nella farmacia di via Togliatti a Sassari.

L'uomo, armato di pistola, è entrato nell'esercizio commerciale minacciando il farmacista che si trovava dietro al bancone e facendosi consegnare l'incasso di 600 euro. Poi ha fatto perdere le sue tracce.

La polizia è intervenuta sul posto mettendosi alla ricerca del malvivente.