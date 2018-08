Si finge deputato per saltare la fila in pronto soccorso: turista denunciato

L'uomo è risultato avere precedenti per estorsione

Di: Redazione Sardegna Live

"Sono un Deputato della Repubblica, fatemi passare". Con queste parole un turista 45enne di Torino ha chiesto l'intervento della polizia pretendendo che gli agenti intervenissero per aiutarlo a saltare la fila in pronto soccorso, ad Alghero.

L'uomo, che si trovava in vacanza nella cittadina catalana, ha sollecitato l'intervento della polizia per un paio di volte finché gli uomini del Commissariato non si sono recati sul posto per identificarlo.

Dalle ricerche è risultato che il 45enne, oltre a non essere un deputato, aveva anche dei precedenti per estorsione. Nel 2013, infatti, venuto in possesso di un Ipad di un ex parlamentare, aveva cercato di estorcere una somma di denaro minacciando di cancellare la memoria del dispositivo per rivenderlo. In quella occasione il 45enne era stato arrestato da personale della squadra mobile di Varese.

Dopo le formalità di rito l’uomo è stato segnalato all'autorità amministrativa per usurpazione di titoli o di onori.