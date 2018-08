Intensificate le attività della Polizia Ferroviaria nei giorni di Ferragosto

"Assicurata la serenità e la sicurezza negli spostamenti"

Di: Redazione Sardegna Live

Il Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Sardegna, per assicurare la serenità e la sicurezza negli spostamenti tra le località dell’isola nei giorni di Ferragosto, ha implementato il numero di operatori e di pattuglie nelle stazioni e lungo la tratta ferroviaria.

Particolare attenzione è stata dedicata ai servizi di prevenzione volti al contrasto dei reati predatori, incrementando l’impiego di personale di scorta ai convogli, sensibilizzando i viaggiatori al rispetto delle norme che regolano la fruizione dei servizi ferroviari e vigilando sulla loro incolumità.

Con grande impegno e professionalità, gli operatori hanno garantito informazione e assistenza ai passeggeri censurando tutti i comportamenti irregolari.

Nel territorio della Provincia di Sassari, in particolare, sono state impiegate 20 pattuglie in stazione, di cui 4 a bordo dei convogli e 5 lungo la linea ferroviaria, garantendo la scorta di 8 treni. Sono state identificate, complessivamente, 106 persone e sono stati controllati 15 veicoli.

“Oltre i numeri – spiega la PolFer in un comunicato –, la settimana di Ferragosto è stata importante anche sotto il profilo della maggiore visibilità per il Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Sardegna che, intensificando la presenza negli ambiti di competenza, ha risposto concretamente alle esigenze di sicurezza dei viaggiatori, in un periodo storico sicuramente meno sereno”.

“Soprattutto, è stato un ulteriore opportunità per consolidare, nella percezione comune, l’alto valore istituzionale della Specialità, perseguito grazie anche alla promozione delle iniziative di educazione alla legalità, dei consigli per un viaggio sicuro e alla preparazione e disponibilità degli operatori”.