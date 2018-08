Fiamme nel deposito “Io Bimbo”, paura in viale Elmas

Danni ingenti per migliaia di euro, si sospetta che l’incendio possa essere di natura dolosa

Di: Alessandro Congia

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari all’1.30 in viale Elmas a Cagliari per l'incendio di un capannone di un’attività commerciale con all'interno merce varia: le squadre sono state impegnate tutta la notte sin alle prime ore del mattino di oggi.

Le squadre, coordinate dalla sala operativa del 115, sono intervenute per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura e l'area circostante: sono state inviate sia dalla sede centrale del Comando, che dal distaccamento cittadino della sede Portuale di Cagliari e hanno operato supportate da vari automezzi speciali.

Sul posto anche il Funzionario Tecnico di guardia dei Vigili del Fuoco del Comando per le verifiche tecniche e il Nucleo investigativo di Polizia Giudiziaria dei Vigili del Fuoco: in totale hanno operato 5 automezzi di cui, 2 APS (autopompa serbatoio), 2 ABP (autobotte pompa) di supporto, un Carro ARA (Carro Autorespiratori) per l'utilizzo e il ricambio di maschere e bombole d'aria per permettere agli operatori di gestire lo spegnimento all'interno dell’edificio.

È ancora in corso la bonifica e la messa in sicurezza, le cause del rogo sono in fase di accertamento, anche se non è esclusa la natura dolosa del gesto.