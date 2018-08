Nuovi problemi sulla Sassari-Olbia: lo spartitraffico del lotto 0 non ottiene l'ok dei collaudatori

Il tratto fra Sassari e Ploaghe non è ancora a norma

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovo stand-by nei lavori lungo la Strada statale 729 Sassari-Olbia.

Nel corso delle scorse settimane la commissione collaudatrice ha valutato i lavori compiuti nei lotti 0 e 1, relativi al tratto fra Sassari e Ploaghe e fra Ploaghe e Ardara.

Gli ingegneri Marzi e Arcoleo, e la dirigente dell'amministrazione generale Anas, Tartaglini, avrebbero dovuto dare l'ok sulla compatibilità dei due tratti di strada rispetto a normative e progetti.

Mentre il lotto 1 ha superato le verifiche (manca solo uno scivolo da inserire all'incrocio per Ardara), i lavori relativi al lotto 0 non sono stati ritenuti a norma e i commissari non hanno approvato l'opera.

"Il motivo è sempre lo stesso - spiega il segretario della Feneal Uil Marco Foddai - i new jersey inseriti dall'Anas nel progetto non sono a norma per gli spazi sulla Sassari-Olbia, non salvaguardano al 100 per cento la sicurezza degli automobilisti che percorrono quell'arteria, e i collaudatori lo sanno bene. Ed è per questo che ci pensano due volte prima di assumersi una pesante responsabilità".